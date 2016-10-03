Лондон, 3 октября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Первый случай излечения взрослого человека от ВИЧ-инфекции зафиксирован в Великобритании. Об этом, как передает The Sunday Times, сообщают британские ученые из Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Университетского и Королевского колледжей Лондона.

kodkrovi.ru Кровь

По данным издания, положительный результат в лечении 44-летнего мужчины стал возможен благодаря специально разработанной методике, после применения которой анализы пациента не выявили наличие признаков опасного вируса в крови.

Отмечается, что в составе экспериментальной группы лечение проходили 50 человек. По словам специалистов, новая методика позволяет отслеживать и уничтожать ВИЧ сразу во всем организме, а не только в тех местах, где вирус наиболее активен.

Ученые заявляют, что пока преждевременно говорить о победе над вирусом, несмотря на прогресс в его лечении. Однако если анализы крови пациента останутся «чистыми», это станет первым в мире случаем излечения от ВИЧ с помощью медикаментозных препаратов.