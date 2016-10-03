Ставрополь, 3 октября, 2016, 13:53 — ИА Регнум.



wallspaper.ru Насилие

В Ставропольском крае 29-летний житель Невинномысска совершил насильственные действия в отношении своей падчерицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Следствие предполагает, что 30 сентября мужчина надругался над 13-летней девочкой, находясь у себя дома. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте.

Подобные преступления стали не редкостью на Ставрополье. Причем в последнее время часто это происходит внутри семей.

Так, 26 сентября управление СКР по региону сообщало о подобном преступлении в Шпаковском районе Ставрополья. Там, предположительно, 30-летний житель села Спицевки в августе текущего года воспользовался отсутствием в комнате своей гражданской супруги и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее пятилетней дочери.

8 сентября в регионе всплыл еще один подобный случай. Снова под руку насильника попала падчерица. Поданным следствия, 40-летний житель села Дивного дождался ухода на работу своей супруги и совершил секс-насилие в отношении своей 11-летней падчерицы.

А в Пятигорске в сентябре был осужден за сексуальное насилие в отношении шестилетней родственницы 21-летний парень. Он воспользовался тем, что в доме не оказалось больше взрослых и он остался наедине с шестилетней девочкой, приехавшей погостить у бабушки.

Приговором суда насильник осужден к 13 годам строгого режима.