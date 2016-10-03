Томск, 3 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. В школах Томска на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты два класса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Томска. На карантин закрыты по одному классу в средней школе №32 (с 30 сентября по 6 октября) и в средней школе №41 (с 29 сентября по 4 октября).

pixabay.com Школьный класс

Согласно мониторингу департамента образования администрации Томска, общее число отсутствующих по болезни школьников составляет 1 471 человек, что составляет 2,7% от общего числа обучающихся (53 756 человек).

Общее количество дошкольников, отсутствующих по болезни — 279 человек (1,04%), от общего числа (26 692 детей) посещающих муниципальные детские сады. Закрытых на карантин групп нет, отметили в ведомстве.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Томской области, еще один класс в школе закрыт в Шегарском районе. В целом, по оценкам специалистов, уровни заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ниже пороговых значений: в Томске на 46%, в Томской области — на 43%.

По данным лабораторного мониторинга, среди населения по-прежнему циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, адено‑ и риновирусы), вирусы гриппа на прошедшей неделе не зарегистрированы.

Для снижения распространения ОРВИ и гриппа проводится иммунизация населения против гриппа. По данным на 30 сентября, привито 138 тыс. человек, что составляет 12,8% от численности населения области.