Самара, 3 октября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Несмотря на осеннее похолодание, граждан продолжают донимать клещи. С начала эпидемического сезона в лечебно-профилактические учреждения Самарской области по поводу укусов клещами обратились 5579 человек, что на 7,7% больше, чем в 2015-м, сообщили ИА REGNUM в региональном Роспотребнадзоре.

Myriams-Fotos Клещ

В текущем году в регионе зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом у жителя Красноярского района и 8 случаев клещевым боррелиозом (2 случая у жителей Тольятти, 1 — Жигулевск, 5 случаев у жителей Челно-Вершинского района).

Около 34% пострадали от нападения клещей во время пребывания на дачных участках, и 18,1% при посещении леса. Кроме того, укусы клещей регистрировались при посещении кладбищ, а также на территории парков и скверов, отмечают в ведомстве.