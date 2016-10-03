Донецк, 3 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. 2 октября в Донецке и Луганске прошли предварительные голосования (праймериз) на местных выборах. Ведение боевых действий в Донбассе не помешало республиканским властям провести голосование на высоком организационном уровне, обеспечить должную явку и общественный порядок. Как информирует ИА REGNUM, руководство ДНР и ЛНР признало праймериз состоявшимися.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Итоги голосования в ДНР

Так, сегодня, 3 октября, в 10 часов утра председатель Временной избирательной комиссии (ВрИК) ДНР Андрей Коржевский заявил, что в Донецке уже завершен подсчет всех 100% бюллетеней. Он сообщил, что в городских праймериз приняли участие более 370 тысяч избирателей.

«Временной избирательной комиссией завершен подсчет всех 100% бюллетеней. Хочу напомнить, что 1098 зарегистрированных участников праймериз соперничали в 514 одномандатных округах. Уточненная явка составила 370 тысяч 517 избирателей. Нарушений в процессе голосования и при подсчете голосов не выявлено», — сказал Коржевский.

По его словам, во всех 514 округах победили представители общественных движений «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс». Коржевский отметил, что в Донецке на должность мэра города победу на праймериз одержал действующий градоначальник Игорь Мартынов, который набрал 83,2% голосов избирателей. Его ближайшие соперники Кулемзин А. В. и Сердюков А. А. набрали по 5,4% и 4,7% голосов соответственно.

Он также заверил, что в процессе голосования зарегистрированные кандидаты не направляли во ВрИК какие-либо жалобы. «Все проходило в рамках утвержденного нами положения», — подытожил чиновник.

В то же время пресс-атташе ВрИК ДНР Олег Балыкин не исключил, что после проведения праймериз в Донецке подобные голосования могут пройти в прифронтовых городах Горловке и Докучаевске. «Мы не исключаем проведения праймериз в других городах ДНР. Если к нам будут поступать просьбы провести предварительные выборы в других городах, это вполне возможно», — сказал Балыкин.

В ЛНР еще не подсчитали голоса

3 октября в ЛНР по состоянию на 13:00 ВрИК ЛНР еще не закончила подсчет бюллетеней из 54 округов Луганска, Александровска и поселка Юбилейный (всего 80 избирательных участков). В комиссии отметили, что на праймериз в Луганске пришло более 61 тыс. человек. За подготовкой и проведением праймериз следили в общей сложности 84 наблюдателя из 17 стран. Аккредитацию для освещения голосования получили 164 представителя СМИ.

Накануне председатель ВрИК ЛНР, министр юстиции ЛНР Сергей Козьяков поблагодарил местных жителей за участие в предварительном общественном голосовании, отметив, что явка была «приятная».

Провокаций и нарушений не было

В свою очередь, заместитель начальника УМВД г. Донецка Алексей Дмитрюк заверил, что правоохранители не допустили нарушений общественного порядка на праймериз. При этом донецкие силовики не зафиксировали каких-либо иных правонарушений.

«Организовано усиленное патрулирование нарядами полиции улиц города и иных общественных мест. Маршруты патрулирования максимально приближены к местам расположения избирательных участков. В поддержании порядка нам оказывают помощь спецподразделения МЧС, Министерства доходов и сборов ДНР, а также военнослужащие военной полиции. На данный момент нарушений общественного порядка не допущено. Также каких-либо сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, в органы внутренних дел не поступало», — рассказал Дмитрюк.

Кроме того, замминистра внутренних дел ЛНР, начальник полиции общественной безопасности Роман Тутов отметил, что правоохранительные органы республики в состоянии обеспечить общественный порядок во время проведения выборов любого уровня без участия международных вооруженных миссий.

«Украинская сторона неоднократно заявляла, что луганские (правоохранители) без задействования вооруженной миссии не в состоянии провести выборы. Но на сегодняшний момент мы все прекрасно видим, что МВД вполне в состоянии обеспечить охрану общественного порядка при проведении выборов любого уровня. За время проведения предварительного голосования нарушений как внутри, так и снаружи избирательных участков допущено не было. Каждый избиратель нашей республики смог воспользоваться своим правом и прийти спокойно проголосовать за своего кандидата», — проинформировал Тутов. Он также уточнил, что в Луганске для обеспечения порядка было привлечено до 500 сотрудников МВД ЛНР.

Оценки Захарченко и Плотницкого

2 октября глава ДНР Александр Захарченко пришел на участок избирательной комиссии № 34 вместе со своей супругой. «Сегодня мы проголосовали за наше будущее», — сказал Захарченко. По его словам, ДНР показала способность проводить выборы без украинской стороны. «Мы показали Украине, что можем провести выборы и без ее участия. А демократия по-украински — это сожжение неугодного им телеканала», — сказал Захарченко.

«Предварительное общественное голосование призвано выстроить идеальную систему избирательного процесса для проведения честных, прозрачных и демократичных местных выборов в будущем. Мы сами обеспечим соблюдение всех демократических процедур: свободу СМИ, равный доступ для кандидатов, возможность проголосовать всем — внутренне перемещенным лицам и людям с ограниченными возможностями. Безопасность всех участников процесса и международных наблюдателей я гарантирую лично. Праймериз — это шанс для каждого жителя допустить к выборам только достойных кандидатов. Участвовать в выборах и победить в них должны только те самовыдвиженцы, которые готовы восстанавливать города и инфраструктуру, поднимать экономику и развивать социальную сферу. Сделать ставку именно на таких лидеров сегодня есть возможность у каждого из нас», — добавил Захарченко.

Также способность ЛНР самостоятельно проводить выборы подтвердил глава ЛНР Игорь Плотницкий во время голосования на избирательном участке № 30 г. Луганска.

«Я сам с удовольствием принимаю участие в праймериз, хотя это слово не совсем наше и русское, но все мы понимаем значение этого мероприятия для республики. Это действительно важный шаг на пути признания нашей республики. Такое мероприятие говорит о том, что ЛНР может цивилизованно провести выборы. Мы готовы к этим выборам, поэтому я считаю, что это очень нужно и своевременно для нас. Я голосовал за наступление мира, за спокойную жизнь, за возвращение к нашим трудовым будням, за хорошую и сильную экономику, за радостных наших детей, за хорошие пенсии для наших пенсионеров», — подчеркнул Плотницкий.

Напомним, ранее в республиках отметили, что принять участие в праймериз смогут те переселенцы, которые выехали на Украину, но не сменили места регистрации. К участию и освещению праймериз не допустили украинские политические партии, а также украинские СМИ. 26 сентября первый заместитель министра юстиции ЛНР Виталий Седых отметил, что граждане Украины (иностранцы) не имеют права принимать участие в агитации. Он также заверил, что все участники предварительного голосования находятся в равных условиях и имеют свободный доступ к СМИ.

Глава ДНР Захарченко заявлял, что в ДНР только кандидаты — победители праймериз смогут принять участие в выборах в местные органы власти. «Идите, выбирайте тех кандидатов, которым вы верите, которых вы знаете. Исходя из этих кандидатур, будут формироваться списки на будущие местные выборы. Только это позволит этим людям идти на выборы, никаких других людей к выборам мы пускать не будем», — сказал Захарченко, обращаясь к населению. По его словам, после проведения местных выборов ДНР «приобретает все черты настоящего государства».

Реакция Украины

«Украина расценивает все так называемые праймериз на оккупированном Донбассе как очередную попытку наглого срыва минского процесса», — заявила первый вице-спикер Верховной рады и представитель гуманитарной группы в Минске Ирина Геращенко.

«На оккупированных территориях созданы псевдовыборные органы, без наблюдателей и СМИ, без украинских политиков и партий, без переселенцев, происходит фарс», — отметила Геращенко. Представитель Киева подчеркнула, что ЦИК РФ «дистанционно» наблюдал за «праймериз». «Конечно, кураторы должны тщательно следить за своими подчиненными ставленниками и подопытными «республиками», — подчеркнула она.

«Первая цель «праймериз» в Донбассе — доказать, что выборы вообще технически возможны: в Минске Украина доказывает, что провести их на неподконтрольных территориях нельзя», — заявил в интервью изданию «Вести» украинский политолог Руслан Бортник. «Вторая — смотр элит и фильтр популярных в регионе политиков… Третья цель, разумеется, принуждение Киева к разговору: мол, мы проводим выборы и ждем, когда вы примете соответствующий закон».