Самара, 3 октября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. По сведениям токсикологического мониторинга, представленным лечебно-профилактическими учреждениями в Самарской области, за девять месяцев 2016 года зарегистрировано 20 случаев отравлений съедобными и условно съедобными грибами, которые были собраны в лесу или куплены в местах несанкционированной торговли. Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора, сообщает ИА REGNUM.

HolgersFotografie Грибы

За такой же период в 2015 году в Самарской области было зарегистрировано 34 случая отравлений грибами.

В предприятиях торговли разрешается только реализация свежих грибов, выращенных в искусственных условиях — шампиньоны, вешенки, опята и другие, а также консервированных грибов в условиях промышленного производства, отмечают в Роспотребнадзоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты подчеркивают, что незнание грибов при сборе, приобретение их в местах несанкционированной торговли (на улицах города, возле обочин), нарушение технологии приготовления грибов в домашних условиях — это основные причины отравлений.