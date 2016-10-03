Москва, 3 октября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. За последние сто лет в России несколько раз использовались финансовые инструменты, подобные гособлигациям, и предшествующий опыт не дает оснований говорить о полной надежности таких финансовых инструментов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Сергей Душечкин, комментируя предложения «Столыпинского клуба» о выпуске рублевых гособлигаций с погашением в валюте. «Идея с выпуском государственных облигаций, доступных для распространения среди населения страны, является совсем неуникальной. Если посмотреть в историю нашего государства за последние 100 лет, то такого вида финансовые инструменты, направленные на привлечение средств в казну, использовались уже несколько раз», — отметил он.

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По словам эксперта, к облигационным займам, доступным для всех жителей страны, прибегали «не в самые тучные времена». «Появление подобной идеи только подтверждает тот факт, что в настоящее время экономика России испытывает максимальные трудности за последние пятнадцать лет», — признал Душечкин.

Наличие огромной массы денежных средств, размещённых физическими лицами на вкладах в кредитных организациях России, «некоторым финансовым воротилам по-прежнему не даёт покоя», указывает аналитик. «Наблюдая подобные поползновения, государство, по всей видимости, приняло решение обезопасить часть денег населения от этих рисков, разместив их у себя в обмен на облигации. Выгоды обоюдные, люди получают государственную надежность, а экономика страны — финансирование. Правда, если вспомнить, что происходило с облигационными займами ранее, про государственную надёжность лучше не говорить», — сказал он.

Какого вида облигации в итоге будут утверждены правительством для размещения, предположить пока сложно, однако основные параметры в принципе уже понятны, констатирует эксперт. «Рассматривая предложения «Столыпинского клуба», которые являются частью экономической программы, готовящейся по просьбе правительства к началу 2017 года, можно предположить, что сумма, которую планирует получить бюджет при размещении облигаций, составляет около 1 трлн рублей в течение полугода», — подсчитал эксперт.

Председатель президиума «Столыпинского клуба», бизнес-омбудсмен Борис Титов обнаружил новый источник погашения бюджетного дефицита: таким источником, по его мнению, могут стать рублевые облигации с конвертацией в валюту. Этот механизм можно было бы предложить как населению, так и профессиональным игрокам рынка, считает Титов. Он считает необходимым выпускать суверенные гособлигации, которые на момент погашения можно было бы конвертировать в иностранную валюту. Этот инструмент снимает валютные риски, но дает доходность 2−3%, цитируют Титова «Известия». Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила о поддержке программы «Стратегия роста», разработанной при участии экспертов «Столыпинского клуба».