Москва, 3 октября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Сбербанк изменил в меньшую сторону процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов. Теперь минимальная ставка для клиентов, оформляющих потребительский кредит под поручительство физических лиц, составит 13,9% годовых, сообщает 3 октября пресс-служба кредитной организации.

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В том случае, если потребительский кредит оформляется без обеспечения, ставка составит 14,9% годовых в рублях. Военнослужащие, являющиеся участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС), смогут взять кредит под 15,5% годовых в рублях с обеспечением и под 16,5% годовых в случае отсутствия обеспечения.

Для клиентов, желающих оформить «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов», предлагаются фиксированные процентные ставки с наименьшей ставкой 14,9% годовых. Таким образом можно рефинансировать до пяти кредитов, которые оформлены в Сбербанке или других финансовых организациях. Ставка для физических лиц, ведущих личное подсобное хозяйство, составит 20% годовых.

Как пояснила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова, теперь ставки по всей линейке потребительских кредитов выведены на уровень ниже докризисного, что позволит банку закрепить тенденцию восстановления объема потребительских кредитов.

«Ранее мы снизили ставки в мае, это привело к росту выдач до 70 млрд в месяц при среднемесячных выдачах в 52 млрд, которые мы наблюдали в течение последних двух лет», — отметила Алымова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 сентября Сбербанком снижены ставки по линейке базовых и онлайн-вкладов в рублях. Речь идет о снижении на 0,30−0,55 п.п. Также снижены ставки по вкладам в долларах и евро на 0,04−0,60 п.п. и 0,04−0,39 п. п соответственно.

Это связано со снижением ключевой ставки ЦБ на 0,50 п.п. и общерыночным трендом. Специалисты советуют выбирать другие инструменты вложений.

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