Москва, 3 октября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Нефтяные котировки вновь на сакраментальном уровне 50 долларов за баррель по смеси Brent. По мнению аналитика ТелеТрейд Марка Гойхмана, рынок продолжает позитивно реагировать на договоренности стран ОПЕК об ограничении добычи.

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«Но теперь достигнуты принципиальные высоты, на которых стоит классическая дилемма: «пятьдесят на пятьдесят» — закрепится ли цена выше данного уровня или нет. Ведь уже новым предупреждением «быкам» послужил очередной рост числа буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц. Это подтверждает возможность повышения добычи в США при ценах выше $52 и препятствует стратегическим целям ОПЕК по вытеснению Штатов на рынке», — пояснил Гойхман.

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«Поэтому с большой вероятностью можно говорить о том, что на уровнях сопротивления $50,7−51 развернётся серьёзная борьба и вероятна, по меньшей мере, коррекция к уровням $48,2−48,7», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 октября, стоимость нефти снижается в ходе торгов понедельника в рамках коррекции после продолжительного ралли на сообщениях о достижении ОПЕК соглашения по ограничению добычи черного золота. По состоянию на 08:01 мск стоимость нефти марки Brent опускалась на 0,46% — до $49,96 за баррель. Цена на нефть марки WTI снижалась на 0,68% — до $47,91.