Красногорск, 3 октября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. В 2016 году Московской области произошло на 16% меньше техногенных пожаров, чем в прошлом году. Из огня были спасены более 800 человек, в том числе дети. Основной причиной бытовых пожаров, ставших одними из главных случаев возгораний в области, является неосторожное обращение с электроприборами и курение. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

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«С начала 2016 года в Подмосковье зафиксировано 4 649 техногенных пожаров. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом из огня было спасено 872 человека, в том числе 66 детей. Этот показатель почти на 25% выше прошлогоднего», — заявил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Большинство пожаров в Подмосковье возникало из-за неправильного использования отопительных и электрических приборов, а также из-за курения и злоупотребления алкоголем.

«Уменьшения количества техногенных пожаров удалось добиться во многом благодаря предпринимаемым усилиям по совершенствованию прикрытия территории Московской области всеми видами пожарной охраны. В рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья» с 2013 года в области поставлено на дежурство 72 новых пожарных депо, что позволило увеличить уровень нормативного прикрытия территории Московской области всеми видами пожарной охраны с 77% до 95%. В 2016 году уже введено в эксплуатацию 29 новых пожарных депо — еще четыре будет открыто до конца года», — заключил Пестов.