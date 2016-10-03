Москва, 3 октября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Совфеде не видят связи между задержанием украинского шпиона Романа Сущенко и расширением Украиной санкций в отношении России, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября. «Не вижу никакой связи между задержанием украинского шпиона и расширением этой страной санкций против России. Так политика не делается», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«В конце концов, это уже стало даже неприятно комментировать. Но пусть расширяют, если им так хочется, — нам от этого «ни холодно ни жарко», — отметил сенатор.

Не новостью для Совфеда стала и угроза ввести визовый режим между Украиной и Россией. «Насчет угроз отказаться от безвизового режима могу сказать то же самое — их я слышу, наверное, в десятый раз», — говорит парламентарий. «Конечно, на Украине есть силы, готовые свести отношения с Россией до нуля. Но поможет ли это решить хоть одну проблему в самой Украине?» — задает он вопрос. «Например, введение визового режима между нашими странами почти в буквальном смысле убьет миллионы украинцев, работающих в России», — заявил Клинцевич.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель Рады Андрей Парубий не исключил отказа от безвизового режима с Россией после задержания журналиста «Укринформа» Романа Сущенко.

В начале 2016 года Парубий внес в Верховную раду проект постановления об обращении к кабинету министров Украины о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан.

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Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Романа Сущенко, который, по данным ФСБ, занимался шпионажем за Вооруженными силами и Национальной гвардией.