Ставрополь, 3 октября, 2016, 13:28 — ИА Регнум.



Борис Кустодиев. Ярмарка, 1906 год (фрагмент)

Ставропольский край наращивает ярмарочную деятельность. 7 октября ставропольские производители продуктов питания повезут свои товары на ярмарку в Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Ставропольцы предложат сибирякам более 50 тонн продовольствия: сыры, масла, кисломолочную продукцию, колбасные изделия и деликатесы, сахар, крупу, овощи, фрукты и бахчевые.

Отметим, что продукция Ставрополья пользуется большим спросом в Москве. Ставропольцы успешно участвуют в столичных ярмарках полтора года. За это время Ставрополье продало москвичам более 200 тонн продукции на сумму 50 миллионов рублей.

Напомним, 30 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи 2016» Ставрополье и Москва заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает наращивание ярмарочной деятельности южного региона в столице. На подписании мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в период экономических санкций край помог обеспечить продовольственной продукцией московский рынок.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров напомнил, что за последние два года край 12 раз участвовал в ярмарках столицы. Ежегодный товарооборот между Ставропольским краем и Москвой составляет около 10 млрд рублей.

Ярмарки местной сельхозпродукции в этом году также прошли в городах и районах внутри региона: в Ставрополе, Пятигорске, Железноводске и Георгиевске, а также Андроповском, Благодарненском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Красногвардейском, Левокумском, Новоалександровском, Петровском, Предгорном и Туркменском муниципальных районах. На них было продано более 87,6 тонны продукции на сумму около 7,6 миллиона рублей.