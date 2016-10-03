Бишкек, 3 октября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Президент Алмазбек Атамбаев выразил благодарность киргизстанцам, переживавшим за него «в тяжелой ситуации, возникшей в связи с неожиданно настигшим главу государства сердечным приступом». Об этом сообщила пресс-служба киргизского президента сегодня, 3 октября.

premier.gov.ru Алмазбек Атамбаев

«В такие дни особенно дороги любые слова поддержки, а тем более молитвы и проявления искреннего сопереживания. Вы дали мне стремление и силы победить болезнь! Такое не забывается. Я и моя семья искренне благодарны всем вам!», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что 19 сентября 2016 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел в США для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Во время перелета из Бишкека в Стамбул, где должна была состояться пересадка на авиарейс на Нью-Йорк, киргизский лидер пожаловался на боль в груди. В ходе медобследования турецкие врачи выявили у главы государства проблемы с сердцем. После этого Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск для того, чтобы пройти курс лечения в Московской Центральной клинической больнице.