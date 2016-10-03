Париж, 3 октября, 2016, 13:26 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Министр образования Франции Наджад Валло-Белкасем заявила 3 октября, что папа Римский Франциск «стал жертвой кампании дезинформации» в связи с его высказыванием о том, что школьные учебники Франции продвигают гендерные теории, сообщает RLT.

«Я вижу, что он, по всей видимости, стал жертвой массовой кампании дезинформации, проводимой фундаменталистами», — отметила она, добавив, что высказывания понтифика носят безосновательный характер.

«Я советую папе, когда он в следующий раз прибудет во Францию с визитом, познакомиться с преподавателями французской школы, […] полистать самому школьные учебники, эти программы и объяснить мне, где там теория гендера, которой вообще нет в этих книгах», — подчеркнула она.

По словам чиновника, она сожалеет, что глава Католической церкви подключился к этому «лживому безумию». Она указала, что французские учебные программы просто делают акцент на «необходимости не устанавливать иерархии между одним полом и другим, бороться против жесткости в отношении женщин, против полового домогательства, которое приводит к гибели людей».