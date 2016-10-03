Вашингтон, 3 октября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Санкции США и ЕС, введенные против Сирии, стали основной причиной тяжёлой экономической и гуманитарной ситуации в стране, пишет издание The Intercept со ссылкой на документы ООН — доклад организации и внутреннюю переписку сотрудников.

ilbe.com Алеппо. Сирия

Сорокастраничный доклад ООН был выпущен еще в мае, однако его содержание стало известно лишь в октябре. По мнению организации, санкции США и ЕС против Сирии стали мощным дестабилизирующим фактором для страны, которая еще в 2011 году (до начала гражданской войны), была полностью самодостаточной.

Кроме того, эти меры стали «одними из самых сложных и масштабных санкций, которые когда-либо вводились». Санкции привели к тому, что сейчас Сирия практически полностью зависит от поставок медикаментов, продовольствия, топлива и запчастей — а из-за ограничительных мер их очень трудно осуществлять.

Также санкции Вашингтона сделали невозможными денежные переводы в Сирию, в страну невозможно ввезти товары, более 10% составляющих которых было произведено в США. Чтобы обойти этот запрет, организации, которые хотят оказать помощь, должны сначала подать заявку на специальную лицензию. Получить же эту лицензию трудно из-за бюрократических барьеров. Нужно нанимать адвокатов, что многократно удорожает ввозимые товары.

Во внутренней переписке сотрудников США и ЕС прямо обвиняются в нехватке продуктов в Сирии. Санкции США и ЕС привели к удорожанию в три раза и более продуктов питания и снижению их производства, а также к разрушению системы здравоохранения — заводы по производству медикаментов просто закрылись из-за отсутствия сырья.

Помимо санкций, введенных ранее, США 29 апреля 2011 ввели односторонние санкции в отношении ряда сирийских чиновников и госструктур по обвинениям в нарушении прав человека в Сирии. Президент США Барак Обама продлил их действие в мае 2014 года.