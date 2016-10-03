Москва, 3 октября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Рост цен на нефть сейчас поддерживается только словами, а не делами ОПЕК. В случае отката цен на нефть Brent доллар снова вырастет до отметки более 63 рубля за доллар, полагает аналитик ГК Инстафорекс Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль

«Российская валюта уже достаточно давно выглядит «перегретой», и в ближайшие дни пара может совершить разворот. Котировки нефти вряд ли смогут устойчиво держаться над отметкой 50 долларов за баррель, а рост цен поддерживается только лишь словами, а не делами ОПЕК, так что ралли не внушает доверия. Так что при реализации отката Brent доллар с легкостью вернется за пределы уровня 63 рубля с последующей целью на 63,50 рублей», — говорит он.

При этом растущая нефть затмила неприятную для российской валюты новость, отмечает аналитик. «Минфин пересмотрел прогноз курса рубля для бюджета на ближайшие три года. Теперь в 2017 году доллар ожидается на уровне 67,5 рублей», — констатировал он.