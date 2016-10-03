«Рубль уже достаточно давно перегрет»
Москва, 3 октября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Рост цен на нефть сейчас поддерживается только словами, а не делами ОПЕК. В случае отката цен на нефть Brent доллар снова вырастет до отметки более 63 рубля за доллар, полагает аналитик ГК Инстафорекс Игорь Ковалев.
«Российская валюта уже достаточно давно выглядит «перегретой», и в ближайшие дни пара может совершить разворот. Котировки нефти вряд ли смогут устойчиво держаться над отметкой 50 долларов за баррель, а рост цен поддерживается только лишь словами, а не делами ОПЕК, так что ралли не внушает доверия. Так что при реализации отката Brent доллар с легкостью вернется за пределы уровня 63 рубля с последующей целью на 63,50 рублей», — говорит он.
При этом растущая нефть затмила неприятную для российской валюты новость, отмечает аналитик. «Минфин пересмотрел прогноз курса рубля для бюджета на ближайшие три года. Теперь в 2017 году доллар ожидается на уровне 67,5 рублей», — констатировал он.