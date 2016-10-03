Ставрополь, 3 октября, 2016, 13:15 — ИА Регнум.



Fastboy Аэропорт Минеральные Воды

На Северном Кавказе будет расширена сеть авиасообщения. Соответствующее соглашение подписано между Минтрансом России, Минкавказом России, компанией «Ютэйр» и аэропортом «Минеральные Воды», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минтрансе.

Договор подписан в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». Документ предполагает развитие транспортного авиаузла в Северо-Кавказском федеральном округе.

В частности, будут наращиваться прямые регулярные региональные авиарейсы, которые свяжут округ со столицами и крупными городами других округов. Разработкой специальной программы по развитию сети региональных рейсов займется авиакомпания «Ютэйр».

Аэропорт Минвод в свою очередь обеспечит фиксированную стоимость наземного обслуживания для новых рейсов авиакомпании.

«Такой уникальный регион, с большим количеством курортных территорий, должен быть обеспечен транспортной доступностью внутри страны», — прокомментировал документ министр транспорта РФ Максим Соколов. На Кавказе хорошие дороги, но на курорты должны попадать жители России и доступным авиасообщением.

Он считает, что больше всего для расширения авиасети Северного Кавказа подходит аэропорт Минеральные Воды, некогда крупнейший в России.

«Считаю, что есть все основания для того, чтобы этот аэропорт встал на один уровень с Сочи и Симферополем», — сказал Соколов.

Первый заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов считает, что авиасеть необходимо развивать в свете развития туризма региона.

«Это способствует повышению предпринимательской активности и мобильности пассажиров. Кроме того, Северный Кавказ, по сути, является «южными воротами» нашей страны», — считает Байсултанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на Северном Кавказе разработан крупный туристический маршрут «Великий шелковый путь», который предполагает создание прямого авиасообщения между Китаем и Северным Кавказом.

Предполагается, что уже в следующем году запуск этого турпродукта привлечет в регион порядка 2,5 тыс. российских и иностранных туристов. Еще порядка 1 млн туристов ежегодно посещает курорты Ставропольского края.

Туристский маршрут «Великий Шелковый путь» объединяет семь регионов Северо-Кавказского федерального округа. С прошлого года в округе запущен железнодорожный маршрут «Чайный экспресс» по шести субъектам СКФО.

Сейчас региональные рейсы из аэропорта Минвод выполняются авиакомпаниями «Саратовские авиалинии», «Комиавиатранс», «Северсталь», «Пионер», «ЮвтАэро» и «РусЛайн». Этим летом в аэропорту запущено 24 прямых рейса из российских городов: Астрахани, Волгограда, Казани, Калуги, Краснодара, Курска, Махачкалы, Самары, Саратова, Сочи, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Омска, Череповца и другие.