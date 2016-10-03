«Высокая волатильность рубля отбивает охоту спекулировать на курсах»
Москва, 3 октября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Инструмент гособлигаций следует использовать для сокращения дефицита бюджета, но в нынешней ситуации этот механизм будет хорошо воспринят только профессиональными игроками, а не населением. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 3 октября гендиректор финансовой компании «Манни Фанни» Александр Шустов, комментируя предложения «Столыпинского клуба» выпустить рублевые облигации для покрытия дефицита федерального бюджета.
«У России очень низкий уровень внутреннего госдолга, около 10−15% ВВП, по разным оценкам. Этот инструмент стоит использовать для сокращения дефицита бюджета, и ставить его в приоритет перед повышением налогов и сборов», — считает эксперт.
При этом, если нацелить этот механизм на население, эффект его может быть не очень сильным, предупреждает Шустов: «Рублевые облигации с конвертацией в валюту на дату погашения являются слишком сложным инструментом по сравнению с обычными гособлигациями, не для всех они будут понятны, а посчитать выгоду от доходности плюс конвертации в валюту по будущему курсу смогут экономисты, но не граждане. Высокая волатильность курса рубля по отношению к доллару и евро, демонстрируемая последние 2 года, отбивает у населения желание спекулировать на курсах, а также инвестировать в инструменты, связанные с волатильностью курсов, и это правильно», — подчеркнул он.
В «Столыпинском клубе» нашли новый источник погашения бюджетного дефицита — таким источником могут стать рублевые облигации с конвертацией в валюту, полагает председатель президиума «Столыпинского клуба», бизнес-омбудсмен Борис Титов. Этот механизм мог бы быть интересен как населению, так и профессиональным игрокам рынка, считает Титов. Он предлагает выпускать суверенные гособлигации, которые на момент погашения можно было бы конвертировать в иностранную валюту. Такой инструмент снимает валютные риски, но дает доходность 2−3%, цитируют Титова «Известия». Ранее вице-премьер Ольга Голодец завила о поддержке программы «Стратегия роста», разработанной при участии экспертов «Столыпинского клуба».