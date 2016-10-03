Москва, 3 октября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Инструмент гособлигаций следует использовать для сокращения дефицита бюджета, но в нынешней ситуации этот механизм будет хорошо воспринят только профессиональными игроками, а не населением. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 3 октября гендиректор финансовой компании «Манни Фанни» Александр Шустов, комментируя предложения «Столыпинского клуба» выпустить рублевые облигации для покрытия дефицита федерального бюджета.

ИА REGNUM Рубль

«У России очень низкий уровень внутреннего госдолга, около 10−15% ВВП, по разным оценкам. Этот инструмент стоит использовать для сокращения дефицита бюджета, и ставить его в приоритет перед повышением налогов и сборов», — считает эксперт.

При этом, если нацелить этот механизм на население, эффект его может быть не очень сильным, предупреждает Шустов: «Рублевые облигации с конвертацией в валюту на дату погашения являются слишком сложным инструментом по сравнению с обычными гособлигациями, не для всех они будут понятны, а посчитать выгоду от доходности плюс конвертации в валюту по будущему курсу смогут экономисты, но не граждане. Высокая волатильность курса рубля по отношению к доллару и евро, демонстрируемая последние 2 года, отбивает у населения желание спекулировать на курсах, а также инвестировать в инструменты, связанные с волатильностью курсов, и это правильно», — подчеркнул он.

В «Столыпинском клубе» нашли новый источник погашения бюджетного дефицита — таким источником могут стать рублевые облигации с конвертацией в валюту, полагает председатель президиума «Столыпинского клуба», бизнес-омбудсмен Борис Титов. Этот механизм мог бы быть интересен как населению, так и профессиональным игрокам рынка, считает Титов. Он предлагает выпускать суверенные гособлигации, которые на момент погашения можно было бы конвертировать в иностранную валюту. Такой инструмент снимает валютные риски, но дает доходность 2−3%, цитируют Титова «Известия». Ранее вице-премьер Ольга Голодец завила о поддержке программы «Стратегия роста», разработанной при участии экспертов «Столыпинского клуба».