Нижний Новгород, 3 октября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Нижегородской области троих работников медучреждений обвиняют в халатности, которая в итоге привела к тому, что пациент умер. Пациенту был поставлен ошибочный диагноз, и его лечили на неисправном оборудовании.

marionbrun Врачи за работой

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в ноябре 2009 года заведующая рентгеновским отделением поликлиники МУЗ «Ворсменская городская больница» выявила у жителя города Горбатов патологию в виде очаговых изменений в легких. В нарушение действующего законодательства она не вызвала больного на дообследование, не сообщила данные об обнаружении у него патологии в противотуберкулезный диспансер и поликлинику по месту жительства.

Через несколько месяцев этот же мужчина с жалобами на частый болезненный кашель, носовые кровотечения обратился в амбулаторию МУ «Горбатовская городская больница». Участковый врач-терапевт в ходе осмотра отметила у пациента клиническую картину, подозрительную на туберкулез, при этом поставив ему диагноз «острый бронхит».

При этом у врача были данные об обнаружении у этого больного очаговых изменений в обоих легких, которые предоставила ее участковая медсестра. Не смотря на это, участковый врач не назначила и не обеспечила проведение пациенту флюорографии или рентгенографии органов грудной клетки, а также необходимых анализов. Соответствующее лечение также не было назначено.

Кроме того, обвиняемая направила пациента на рентгеноскопию легких, хотя достоверно знала, что данное исследование не применяется для дообследования очаговых изменений в легких, подозрительных на туберкулез. При этом она знала, что на тот момент врача-рентгенолога в больнице не имелось.

В свою очередь главный врач Горбатовской городской больницы по настоянию участкового врача-терапевта провел на неисправном оборудовании больному рентгеноскопию, в ходе которой не обнаружил у больного легочной патологии и сделал соответствующее заключение.

На основе ложно-отрицательного заключения главного врача врач-терапевт необоснованно выставила больному диагноз: «выздоровление после острого бронхита» и выписала его.

В мае 2010 года больной поступил уже в стационар МУ «Горбатовская городская больница». Функции лечащего врача снова исполняла та же обвиняемая врач-терапевт, которая вновь выявила у него клиническую картину, подозрительную на туберкулез.

Она вновь не стала назначать ему флюорографию и рентгенографию органов грудной клетки, анализ на бактерии туберкулеза, не организовала их проведение, не назначила специфическое лечение, не направила его в противотуберкулезный диспансер.

В период нахождения больного в горбольнице состояние больного ухудшалось и его отправили в терапевтическое отделение Павловской ЦРБ. Только там ему проведена рентгенография легких и проведены все необходимые анализы. В результате у пациента был выявлен дессиминированный туберкулез легких. Мужчина был переведен противотуберкулезный диспансер. Несмотря на адекватно проводимое лечение у мужчины нарастали явления легочно-сердечной недостаточности. В начале июня 2010 года 26-летний потерпевший скончался.

Причиной его смерти явился диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада, осложнившийся развитием сердечно-легочной недостаточности.

В отношении теперь уже бывшей заведующей рентгенологического отделения поликлиники МУЗ «Ворсменская городская больница», бывшего участкового врача-терапевта МУ «Горбатовская городская больница» и главного врача той же больницы возбуждены уголовные дела.