Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Аквапарков в Сочи станет больше. Соглашения о строительстве двух крупных объектов туристической инфраструктуры были подписаны на прошедшем в Олимпийской столице юбилейном Международном инвестиционном форуме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города-курорта 3 октября.

csmy00 Аквапарк

Один их них будет построен в Хостинском районе уже в четвертом квартале 2018 года. Его возведением займется ООО «Империал», которая вложит в реализацию этого инвестпроекта 2,1 млрд рублей. Второй аквапарк расположится на территории «Сочи Парка». Реализовать проект, стоимость которого оценивается в 9 миллиардов рублей, АО «Сочи-Парк» планирует за четыре года.

Строительство должно начаться весной 2018 года после подготовки и согласования проектно-сметной документации. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 1 мая 2022 года. В результате будет получено 320 новых рабочих мест.

Также по теме: «Сочинский урожай»: Кубань привлекла более 638 млрд рублей инвестиций

«Ожидается, что новый аквапарк станет частью тематического парка, сданного в эксплуатацию в 2014-м и на данный момент являющегося единственным российским парком, входящим в двадцатку лучших в Европе», — отметили в мэрии города.

По мнению заместителя генерального директора инвестиционной компании «Империал» Валерия Мочалина, аквапарк «Хамелеон» станет востребованным местом притяжения всех туристов, а также жителей города. Там будет представлен ряд аттракционов, у которых нет аналогов на территории России. Кроме того, здесь будет представлена будет целая система различных туристических услуг: рестораны, SPA, парковка на 300 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, VI Междунароный инвестиционный форум в Сочи проходил с 29 сентября по 2 октября. Всего в рамках важного экономического события года было подписано свыше 250 соглашений на более чем 700 млрд рублей. В числе соглашений, которые на форуме заключил Сочи, — строительство многофункциональной телекоммуникационной сети связи на основе оптического кабеля в Центральном районе и Лазаревском районах, а также в Адлере и Хосте. Планируется вложение инвестиций порядка 180 миллионов рублей. В 2016 году уже будет направлено около 30−35 миллионов рублей. Еще одно соглашение — о создании пешеходной зоны Променада Имеретинской низменности на участке от мыса Константиновский до пешеходного моста через реку Мзымта.

Напомни, всего Олимпийская столица представила потенциальным инвесторам десять предложений. Это пять проектов и пять инвестиционно привлекательных земельных участков. Из наиболее приоритетных — строительство центров курортного отдыха в Лазаревском и Хостинском районах, состоящие из гостиничных, торговых, спортивных комплексов, аквапарка, ресторана, открытых автостоянок, открытых спортивных площадок. В прошлом году Сочи подписал 13 соглашений на общую сумму свыше 14 млрд рублей.