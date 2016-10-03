Москва, 3 октября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Глава Минобрнауки Ольга Васильева настаивает на возвращении письменных вступительных экзаменов для поступающих в «социально значимые вузы».

И. Тихий. Экзамен. 1957

«Нужно подумать и внести поправки о том, чтобы в вузы, особенно вузы сложные, серьезные, социально значимые вузы, вернуть входящие письменные экзамены», — сказала она на «круглом столе» образовательных политиков, который проводится в рамках конкурса «Учитель года-2016».

Кроме того, по ее мнению, следует ввести дополнительную оценку знаний учеников по всем предметам по окончании школы, «чтобы изменить мнение общественного сознания о том, что в школе последние два года ничего не делаем, только натаскиваем на ЕГЭ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Васильева также настаивает на росте конкурентоспособности отечественного высшего образования. «Мы обязаны, и мы уже много делаем в этом направлении, вернуть международное значение нашего образования», — отметила Васильева.