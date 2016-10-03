Ярославль, 3 октября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В Ярославле уничтожили более 200 килограммов санкционных груш. Фрукты были обнаружены на одной из оптовых баз города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора.

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Как установили специалисты ведомства, продукция в объеме 202,85 кг была импортирована из Белоруссии, однако туда фрукты были привезены из Польши. Информация об импортере и стране происхождения была указана на ящиках, в которые были упакованы фрукты.

В соответствии с действующим законодательством, запрещенная к ввозу в Россию продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне «Скоково», уточнили в Россельхознадзоре.