Ярославль, 3 октября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В руководстве мэрии Ярославля продолжаются кадровые перемены, связанные с назначением и.о. мэра Владимира Слепцова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Заместителем мэра по социально-экономическому развитию назначен Дмитрий Секретарев, в прошлом — директор департамента промышленной политики области и заместитель губернатора в 2014—2015 годах. Ранее эту должность занимал Игорь Блохин. В телефонном разговоре Игорь Блохин сообщил, что ничего не знает о своем увольнении, и говорит, что никаких документов не подписывал.

city-yaroslavl.ru Игорь Блохин

«Я нахожусь в командировке на учебе в Москве. Количество и полномочия замов определяется мэром города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Игорь Блохин.

Интересно, что Дмитрий Секретарев был уже представлен на планерке в качестве заместителя мэра города. Интересно, что аналогичная ситуация сложилась вокруг муниципального предприятия «Горзеленхозстрой». Сотрудникам уже представлен новый директор, это возглавлявшая предприятие до избрания Евгения Урлашова Вера Кореневская.

Однако формально «Горзеленхозстрой» продолжает возглавлять депутат муниципалитета Сергей Тюрин, который сейчас находится на больничном.

В новых назначениях прослеживается явная тенденция возврата в систему городской власти людей, работавших до избрания мэром Евгения Урлашова. Директором департамента финансов — заместителем мэра назначен Андрей Данц. Данц уже руководил этим органом при мэре Викторе Волончунасе, а после избрания Урлашова перешел в структуру областной власти, где возглавлял департамент госзаказа. Возглавлявшая департамент финансов мэрии Наталия Чуркина остается работать заместителем директора департамента.

Такая же судьба у Натальи Колобушкиной, руководившей департаментом архитектуры и земельных отношений. Она перемещается на должность зама, а ее место занимает Игорь Лебедев, работавший директором аналогичной структуры еще при Викторе Волончунасе.

Еще одно знаковое возвращение произошло в МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Его директор Сергей Смирнов уволен, на его место возвращается Евгений Горюшин, также работавший при Викторе Волончунасе (правда, при нем же и уволенный).

Что касается Игоря Блохина, то собеседник корреспондента ИА REGNUM в мэрии Ярославля сообщил, что заммэра может остаться в системе городской власти, но на другом посту. Какое предложение может быть сделано Блохину, собеседник не уточнил.

Игорь Блохин — одна из наиболее знаковых фигур в мэрии Ярославля времен и.о. мэра Алексея Малютина. На выборах мэра 2012 года известный в городе предприниматель Блохин поддерживал Евгения Урлашова, после этого при поддержке Урлашова избрался депутатом муниципалитета Ярославля. Из сторонника Урлашова он вскоре превратился в его наиболее непримиримого противника, став при этом заместителем председателя муниципалитета.

При активном участии Блохина муниципалитет взял на себя ряд полномочий городской власти, ослабив влияние Урлашова. Спустя год после ареста мэра Игорь Блохин сложил депутатские полномочия и перешел на работу в исполнительную власть. На этом посту он запомнился неудачной попыткой организации платного парковочного пространства в Ярославле, нереализованной идеей скоростного трамвая, борьбой с незаконными ларьками и незаконной рекламой. В последнем заместителю мэра удалось добиться наибольших успехов: городские власти приняли новую схему размещения наружной рекламы, а предприниматели начали платить деньги в бюджет за размещение рекламных конструкций.

Вероятно, это еще не конец кадровых перемен в мэрии Ярославля, вызванных назначением главой города Владимира Слепцова. Пока в этих переменах прослеживается две тенденции — приезд людей, работавших со Слепцовым в Химках, и возвращение членов старой команды мэрии, с которыми Слепцов работал в мэрии города или кого он знает лично.