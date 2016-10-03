Москва, 3 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В Совфеде крайне негативно расценили действия спецслужб Украины в связи с арестом Романа Сущенко, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября. «Действия спецслужб Украины можно охарактеризовать одним словом — «оборзели», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

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«Засылка в нашу страну для сбора секретных сведений полковника, кадрового сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины под видом журналиста — это высшая степень наглости и, добавлю, еще и непрофессионализма», — отметил сенатор.

«Неужели на Украине полагают, что мы здесь, в России, лаптем щи хлебаем?» — возмущен парламентарий.

«Люди, подобные Роману Сущенко, в силу давних исторических связей России с Украиной и многих других причин нам известны поименно», — заверил Клинцевич. «Куда бы ни шло, если бы после такого позорнейшего прокола на Украине промолчали. Да нет — кричат на весь мир, что в России задержали ни в чем неповинного «журналиста», — возмущен Клинцевич.

Ранее Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Романа Сущенко, который, по данным ФСБ, занимался шпионажем за Вооруженными силами и Национальной гвардией.

Украинец Сущенко не выполнял на территории России журналистских функций и не обращался в МИД для получения аккредитации, сообщили в дипведомстве. «Сущенко находился на территории России без журналистской аккредитации МИД России, которая выдаётся всем иностранным корреспондентам, работающим в этом качестве в России», — рассказали в департаменте информации и печати МИД.