Санкт-Петербург, 3 октября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Власти Петербурга объявили два конкурса на разработку проектной документации по расширению платного парковочного пространства. Общая сумма, которую город готов потратить на эти цели, превышает 110 млн рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковка

Как известно, помимо действующей пилотной зоны в Центральном районе, платные парковочные места планируется организовать еще на 182 улицах этого района, а также на 153 улицах в Адмиралтейском районе и 141 улице в Петроградском районе.

Как следует из данный сайта госзакупок, на подготовку платных парковок в Петроградском районе Петербурга планируется потратить 56 млн 508 тыс. рублей. Дата окончания приема заявок — 26 октября. Окончание выполнения работ — не позднее 10 декабря 2016 года.

Аналогичный конкурс объявлен на разработку проектной документации по расширению зоны платного паркования в рамках пилотного проекта «Единое городское парковочное пространство в Санкт-Петербурге» в Адмиралтейском районе города. Его стоимость — 54 млн 77 тыс. рублей. Заявки принимаются также до 26 октября. Итоги обоих конкурсов будут подводиться 2 ноября.

Как сообщалось, в середине сентября Смольный выбрал победителя открытого конкурса на проектирование новых зон платной парковки в Центральном районе Санкт-Петербурга. ЗАО «Институт геоурбанистики и проектирования «РосГеоПроект» спроектирует расширение парковок в центре северной столицы за 37,9 млн рублей, что на 2 млн меньше максимальной цены государственного контракта.

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Как сообщало ИА REGNUM , осенью 2017 года зона платной парковки охватит весь Центральный район Санкт-Петербурга, а также Адмиралтейский район и Петроградскую сторону. Таким образом, к нынешним 2,9 тыс. машиномест добавится еще 40 тысяч. После проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в перечень платных парковок планируется включить территории Васильевского острова.