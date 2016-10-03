Благовещенск, 3 октября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Благовещенский городской суд сегодня, 3 октября, вынес приговор сотрудникам двух компаний, снабжавших строительными материалами и кабельной продукцией космодром «Восточный». Искусственно завысив стоимость продукции, преступный дуэт украл 11,6 миллионов рублей. Мошеннице удалось отделаться условным сроком, чего нельзя сказать о её напарнике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

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Из материалов дела следует, что в январе 2015 года начальник отдела снабжения ООО «Идеал» Кудлаева договорилась со знакомым генеральным директором ООО «СтройСнаб-ДВ» Киренцовым искусственным путём завысить стоимость материалов для космодрома «Восточный» и похитить 900 тысяч рублей.

Руководитель «СтройСнаба-ДВ» изготовил счёт на сумму в более чем 13,6 миллионов рублей. Кудлаева представила Киренцова в качестве самого выгодного поставщика, после чего её начальство внесло оплату.

В конечном счёте, вознаграждением в размере 900 тысяч рублей мошенница распорядилась по своему усмотрению, аналогично — её подельник. Гендиректор фирмы присвоил себе 6 миллионов рублей, 5 миллионов рублей он занял компании, 600 тысяч рублей потратил якобы на нужды фирмы: покупал различную технику, топливные карты и так далее. Таким образом, с января по март 2015 года Киренцов похитил 11,6 миллионов рублей.

Начальница отдела снабжения «Идеала» вину сначала не признавала, однако под давлением собранных доказательств изменила линию своей защиты и возместила причинённый ущерб. Поскольку на иждивении у неё находятся малолетние дети, Благовещенский городской суд приговорил её к 3,5 годам лишения свободы условно.

Для Киренцова отягчающими обстоятельством послужили непризнание вины и рецидив. Суд приговори его 7 годам колонии строгого режима, предприниматель был взят под стражу в зале суда. Ему придётся вернуть ООО «Идеал» 11,6 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября к трём годам колонии был приговорён ещё один подрядчик строительства космодрома «Восточный». Генеральный директор «Добростроя» Олег Родионов был признан виновным в хищении 1,7 миллиона рублей, которые были выделены по договору подряда ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой при Спецстрое России».