Москва, 3 октября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В июле-августе 2016 года в России отмечен рост численности рабочей силы. Это связано с сезонным увеличением численности занятого населения, обусловленным циклом сельскохозяйственных работ. Такие данные приводятся в Мониторинге Минэкономразвития о текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам января-августа 2016 года.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Кроме того, в связи с неблагоприятной внешнеэкономической ситуацией, сокращается количество выезжающих на отдых за рубеж и увеличивается поток внутреннего туризма, что увеличивает занятость в сфере туристических услуг.

Безработица повторяет траекторию прошлого года: в августе 2016 года она снизилась до 5,2% от рабочей силы, с исключением сезонного фактора — до 5,5% от рабочей силы.

Кроме того, продолжается уменьшение коэффициента напряженности, обусловленное снижением регистрируемой безработицы