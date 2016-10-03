Москва, 3 октября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. США не извещали Россию о прекращении сотрудничества по Сирии, но сделать это могут в любой момент, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Союзники

«На фоне подобного абсолютно не холодно-расчетливого, а глубоко эмоционального сдвига и срыва, который мы наблюдаем, в США могут принять любое решение», — цитирует представителя МИД «Риа Новости».

«Они могут уведомить о чем угодно в любой момент», — добавил Рябков.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30 сентября глава МИД РФ заявил, что американские власти используют террористические группировки в Сирии для свержения законного правительства страны и президента Башара Асада. Вашингтон, по словам Сергея Лаврова, рассчитывает, что джихадистские террористические формирования помогут воплотить планы США.

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