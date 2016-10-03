Ростов-на-Дону, 3 октября, 2016, 11:53 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В Ростовской области проблема с подачей газа в котельные разрешена полностью. Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре 3 октября, вопрос снят и в самом проблемном городе — Таганроге.

Горячей водой жителей десятков многоквартирных домов и социальных объектов приморского города питает котельная ООО «Тепловая генерация». Из-за долгов предприятия была приостановлена не только подача газа, но и электричества. Повлиять на ситуацию удалось только после вмешательства надзорного ведомства и региональных чиновников.

Напомним, на прошлой неделе прекращение подачи голубого топлива привело к отключению горячей воды в 54 многоквартирных домах Таганрога и 20 соцобъектах, в том числе семи детских садах, двух детских домах и четырех медучреждениях.

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Ростовская область: с долгами по газу самым проблемным остается Таганрог

Ранее от газа отключали котельные Азова и Новочеркасска. Но после вмешательства сотрудников прокуратуры подача ресурса также была возобновлена.

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