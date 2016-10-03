Ярославль, 3 октября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В рамках деловой программы Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ярославской области и ПАО «Нефтяная компания «Лукойл». Об этом сообщает интернет-портал органов государственной власти Ярославской области. Стороны представляли врио губернатора Дмитрий Миронов и президент компании Вагит Алекперов.

yarregion.ru Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Ярославской области и ПАО «Нефтяная компания «Лукойл»

«Соглашение предполагает долгосрочное взаимодействие в экономической, инвестиционной и социальной сферах. Речь идет, в частности, об увеличении сети автозаправок, участии в реализации программ развития автомобильных дорог Ярославской области, поддержке социальных проектов, касающихся спорта, культуры, образования», — сообщил Дмитрий Миронов.

Врио губернатора также отметил, что соглашением предусмотрено сотрудничество в сфере экологической безопасности, а расширение доли присутствия компании «Лукойл» в Ярославской области принесет в бюджет региона значительные налоговые отчисления.

«Для нас Ярославская область — новый регион, потому что там «Лукойл» представлен точечными станциями. В Ярославской области экономически выгодная логистика. Активное участие нашей компании поднимет конкурентность этого рынка. Мы открыты для новых проектов, связанных со спецификой нашей деятельности», — заявил Вагит Алекперов.

Однако, по мнению ряда экспертов в нефтеперерабатывающей отрасли, крайне сомнительно, что «Лукойл» заинтересован в серьёзном расширении сети автозаправочных станций на территории региона. Ближайший собственный НПЗ у компании находится в Нижнем Новгороде. Транспортное плечо слишком велико для ведения и без того низкорентабельного бизнеса розничной продажи.

Скорее всего, главной ценностью подписанного соглашения является его спортивная часть. В сравнении с другими нефтяными компаниями «Лукойл» не столь сильно обременён спонсированием российских спортивных команд. С другой стороны, финансовое положение ярославского футбольного клуба «Шинник» таково, что только чудом он сохраняет своё положение в первом дивизионе ФНЛ. При этом для нового главы региона, Дмитрия Миронова, решение проблем клуба — важнейшая имиджевая задача.

«Такой вариант вполне возможен, поскольку спонсор возьмет клуб, не обремененный никакими долгами — на то, чтобы расплатиться по всем обязательствам и пройти аккредитацию, «Шиннику» недавно было выделено из областного бюджета 250 миллионов рублей. Если при этом спонсорство «Лукойла» полностью снимет с регионального и городского бюджетов нагрузку по финансированию «Шининка» — будет совсем замечательно, правда, в таком случае футбол у нас становится коммерческим. Но я в этом сомневаюсь и думаю, что мы еще услышим призывы к области: «Помогите инвестору содержать футбольный клуб». Кроме того, есть опасения, что инвестора не устроит стиль ведения «Шинником» своей финансовой деятельности — перед нами, например, они не отчитываются о своих финансовых потоках, ссылаясь на коммерческую тайну», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.