Москва, 3 октября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. ВВП России в августе 2016 года с исключением сезонного фактора увеличился на 0,3% в месячном выражении. Такие данные приводятся в мониторинге Минэкономразвития о текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам января-августа 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост

В годовом выражении, по оценке Минэкономразвития России, в августе 2016 года произошла остановка спада экономической активности — динамика ВВП составила 0% после минус 0,8% в июле.

В целом за 8 месяцев 2016 года российская экономика сократилась на 0,7% к соответствующему периоду 2015 года.

Минэкономразвития РФ прогнозирует спад экономики РФ по итогам 2016 года на 0,6%. В первом полугодии спад ВВП составил 0,9%, при этом во втором квартале снижение замедлилось до 0,6% в годовом выражении с 1,2% в первом квартале.