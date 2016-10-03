Пекин, 3 октября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции, посвященной публикации доклада Всемирного банка «Борьба с бедностью и всеобщее процветание 2016», старший директор Центра глобальной практики по вопросам бедности и равенства Группы Всемирного банка Ана Ревенга отметила впечатляющие успехи китайского правительства в области борьбы с бедностью и безработицей.

china.dwnews.com Коммунистическая партия Китая

«Успех КНР в борьбе с бедностью привела к общему сокращению численности жителей планеты, живущих менее чем на $1,9 в день. Китай является хорошим примером для остальных стран, желающих победить бедность», — сообщила журналистам Ана Ревенга.

Представитель Всемирного банка отметила, что численность жителей, живущих за чертой бедности, за год сократилась на 100 млн человек. Данные показатели стали возможны благодаря успешной политике стран Азии, в первую очередь Китая и Индии, пишет «Сина синьвэнь».

«Несмотря на положительную тенденцию мы не должны успокаиваться. Более половины самых бедных жителей планеты проживает к югу от пустыни Сахара, еще около трети живут в Южной Азии», — заявил старший советник исследовательской группы по развитию Всемирного банка Франциско Феррейра.

В докладе отмечается, что мир не сможет достичь поставленной ранее цели искоренить бедность к 2020 г. При самых оптимистичных прогнозах к 2030 г. численность населения, проживающего за чертой бедности составит 3%.