Владивосток, 3 октября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Механизм особой экономической зоны изначально был обречён на неуспех. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Эксперт уверен, что в нынешних условиях провалом может закончиться введение практик ТОСЭР и порто-франко: в противном случае необходимо принятие жёсткого комплекса мер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономический провал

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«Как механизм, особая экономическая зона, себя не оправдал. Это очень узкий и частный случай стимулирования экономической активности, который применим только, наверно, в ситуации Калининграда. Идея была изначально обречена на неуспех в связи с тем, что гвоздь пытались закрутить отвёрткой, поэтому закрытие этих зон не должно выглядеть как какое-то поражение. Слава богу, что отказались от механизма, который был изначально обречён», — прокомментировал недавнее закрытие 8 ОЭЗ экономист Кривелевич.

Говоря об аналогичной перспективе территорий опережающего социально-экономического развития и Свободных портов, эксперт сравнил ситуацию с анекдотической, где герой прослыл величайшим снайпером, поскольку зрители всегда видели, как стрела была воткнута в самый центр круга. Однако на деле, человек сначала стрелял из лука, а затем рисовал кружки.

«Критерии успеха или неуспеха ТОСЭР и Свободный портов определяются исключительно тем, что вы хотите получить в результате. Если вы хотите отчитаться о том, что это практика успешная, то тогда в качестве критерия вы записываете объём обещанных инвестиций, и тогда уже сейчас можно отчитываться о крупнейшем экономическом успехе тысячелетия», — пояснил экономист.

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«Но если вы рассуждаете здраво о том, что количество закопанной в землю картошки не является критерием урожайности, а критерием урожайности всё-таки является количество выкопанной картошки, поделённой на количество закопанной, тогда я не верю в эффективность режимов, — добавил Максим Кривелевич. — Безусловно, это хорошее начинание, но оно происходит на общем крайне мрачном экономическом фоне в условии очень дорогих денег, в условиях расширяющегося технологического отставания, в условиях, когда инвесторы боятся, что деньги, вложенные на территории Тихоокеанской России, просто окажутся подарком. В этих условиях понятно, что эта идея полностью обречена на провал. Если только она не будет подкреплена очень жёстким комплексом мер по защите прав инвесторов, по созданию финансовой, банковской и страховой инфраструктуры, по созданию технологий, которые бы дали инвесторам защиту от валютных и кредитных рисков и так далее. Пока у нас здесь всё похоже на пластиковый муляж натюрморта».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября правительство РФ досрочно прекратило деятельность восьми особых экономических зон в Ставропольском, Хабаровском, Приморском и Краснодарском краях, Мурманской области, республиках Алтай, Адыгея и Северная Осетия — Алания. Причина — катастрофическая неэффективность. В большинстве своём зоны оказались без резидентов, в тех случаях, где резиденты всё-таки давали какие-то обещания, на деле деятельность не велась.