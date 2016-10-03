Петропавловск-Камчатский, 3 октября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Более ста деревьев незаконно вырублено в лесополосе на одной из улиц в Петропавловске-Камчатском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местной администрации.

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«О варварской вырубке деревьев в администрацию городского округа в Петропавловске сообщили жители микрорайона Авача. На место выехали специалисты управления благоустройства и управления городского хозяйства, а также представители контрольного управления администрации», — пояснили в мэрии. Как было установлено в ходе осмотра, неизвестные личности вырубили более ста деревьев."В администрации Петропавловск-Камчатского городского округа разрешительные документы на данный вид деятельности в этом районе не выдавались. В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, совершивших вырубку зеленых насаждений без согласования с уполномоченным органом», — сказал замруководителя управления городского хозяйства Сергей Шеременко.По словам чиновника, в соответствии с действующим законодательством, в подобных случаях предполагается как административное наказание с возмещением ущерба причиненного городскому округу, так и уголовная ответственность.