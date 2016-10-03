Пекин, 29 сентября, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Гражданин Китая Ма Юнпин, устроивший в январе 2016 года поджог автобуса с пассажирами, казнён по решению Высокого суда Нинся-Хуэйского автономного района (Китай), сообщает агентство Синьхуа.

vat.pl Правосудие

Апелляция, поданная Юнпином, была отклонена судом на заседании, которое состоялось сегодня, 29 сентября. Приговор, который был ранее вынесен народным судом средней ступени, вступил в силу.

В суде напомнили, что в результате действий Юнпина, который руководствовался «чувством гнева из-за личного конфликта», погибли 18 человек и 32 пассажира получили травмы. Китаец устроил пожар, разлив бензин в автобусе.

Напомним, поджог автобуса произошёл 5 января 2016 года. Пожар намеренно устроил рабочий Ма Юнпин, который вступил в конфликт с субподрядчиками на стройке. Как сообщала китайская прокуратура, он пытался урегулировать разногласие с контрактом, но в итоге разозлился и из мести решил поджечь автобус общественного транспорта.