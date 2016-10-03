В Китае казнён «мститель», сжёгший автобус с людьми
Пекин, 29 сентября, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Гражданин Китая Ма Юнпин, устроивший в январе 2016 года поджог автобуса с пассажирами, казнён по решению Высокого суда Нинся-Хуэйского автономного района (Китай), сообщает агентство Синьхуа.
Апелляция, поданная Юнпином, была отклонена судом на заседании, которое состоялось сегодня, 29 сентября. Приговор, который был ранее вынесен народным судом средней ступени, вступил в силу.
В суде напомнили, что в результате действий Юнпина, который руководствовался «чувством гнева из-за личного конфликта», погибли 18 человек и 32 пассажира получили травмы. Китаец устроил пожар, разлив бензин в автобусе.
Напомним, поджог автобуса произошёл 5 января 2016 года. Пожар намеренно устроил рабочий Ма Юнпин, который вступил в конфликт с субподрядчиками на стройке. Как сообщала китайская прокуратура, он пытался урегулировать разногласие с контрактом, но в итоге разозлился и из мести решил поджечь автобус общественного транспорта.