Симферополь, 3 октября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. В Крыму засушливый август и сентябрь обострили проблему снабжения полуострова пресной водой, что уже привело к обезвоживанию «водных доноров» восточного Крыма — в первую очередь Белогорского и Тайганского водохранилищ, сообщают «Новости Крыма».

Билибин Иван Яковлевич. Крым. Байдаровская долина. 1918

Так, к концу сентября полностью высохли верховья Белогорского водохранилища — одного из крупнейших в Крыму, которое обеспечивает орошение земель в долине реки Биюк-Карасу и питание Тайганского водохранилища. В настоящее время осталось лишь узкое русло реки, в долине которой располагается водный объект.

Аналогичная ситуация с высыханием верховий Белогорского водохранилища возникала и в прошлом году, но гораздо позже — в декабре.

Тем временем в Новониколаевском водохранилище — одном из крупнейших на Керченском полуострове — осталось около 6 млн кубометров воды. Ранее, 22 сентября, в ходе очередного совещания первый заместитель министра МинЖКХ в правительстве Крыма Руслан Шаров выразил обеспокоенность состоянием водохранилища, поскольку при таких объемах использовать воду становится «опасно из-за ее мутности».

Отметим, что Новониколаевское водохранилище в течение 39 лет заполнялось водами Днепра. После того как в 2014 году Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, для заполнения водоема стали использовать воды реки Биюк-Карасу. В 2015 году также стали дополнительно качать воду с артезианских водозаборов на севере Крыма.

Несмотря на возникшие трудности, в конце сентября глава Госсовета Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу из Днепра не имеет для полуострова экономического смысла, поскольку гидротехническое сооружение запущено и не отвечает современным требованиям.

Между тем в Госкомитете по водохозяйственному и оросительному комплексу продолжают настаивать на необходимости возобновления работы Северо-Крымского канала, поскольку для орошения 405 тыс. га земель нет аналогичных источников пресной воды.