Куала-Лумпур, 3 октября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Полиция Малайзии арестовала на Гран-при Малайзии в Сепанге девять граждан Австралии: мужчины решили попозировать в нижнем белье с изображением национального флага Малайзии, сообщает 3 октября государственное информационное агентство Bernama.

Флаг Малайзии

Начальник полиции Сепанг Абдул Азиз Али сказал, что мужчины, в возрасте от 25 до 29 лет были задержаны примерно в 17:00 по местному времени 2 октября и останутся под стражей в течение четырех дней.

«Это туристы, прибывшие в Малайзию, чтобы посетить гонки Формула-1. Расследование показало, что нижнее белье они купили в Австралии заранее», — сказал Азиз Али.

Мужчины обвиняются в непристойном поведении в общественном месте. Фотографии с позирующими мужчинами в нижнем белье с изображением национального флага Малайзии быстро распространились по Интернету. Власти Малайзии требуют принять меры, чтобы очистить Интернет от этих фотографий.