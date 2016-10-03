Москва, 3 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Обыкновенные акции российской нефтяной компании «Башнефть» подорожали на 8,83% в начале торгов 3 октября, следует из информации Московской биржи.

neftegaz.ru Нефть

Стоимость обыкновенной акции составила 3399 рублей за одну бумагу. При этом привилегированные акции компании показали рост на 4% — до 1943,5 рубля за акцию. Увеличение стоимости акций «Башнефти» происходит на фоне сообщений о скорой приватизации контрольного пакета компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контрольный пакет акций «Башнефти» за 325 млрд рублей намерена приобрести «Роснефть», при этом сделка произойдет без торгов. Такое развитие событий наиболее вероятным сценарием называют источники издания «Коммерсантъ».

Читайте также: Названы сроки покупки «Роснефтью» госпакета «Башнефти» — СМИ