Саратов, 3 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В результате принятия закона Саратовской облдумой в 2017 году в региональный бюджет дополнительно поступит не менее 15,7 млн рублей, в 2018 и последующие годы — не менее 31,5 млн рублей. С таким комментарием выступил министр области — председатель комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Олег Галкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Саратовской области действующая ставка налога на недвижимое имущество организаций, налоговая база по которому определяется исходя из его кадастровой стоимости, составляет 1%. В 2017 году ее увеличат до 1,5%, а в 2018 — до 2%.

По словам Олега Галкина, законопроект разработан по рекомендациям Министерства финансов РФ, данным по результатам работы выездной рабочей группы Минфина по разработке программы оздоровления государственных финансов Саратовской области.

Законопроект был принят депутатами облдумы без дополнительных обсуждений, в первом и втором чтениях.

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Как сообщало ИА REGNUM, Саратовская область стала первым регионом, куда приезжали специалисты Минфина РФ для детального изучения межбюджетных отношений и поддержки исполнения социальных обязательств перед населением, госпрограммы по переселению из ветхого и аварийного жилья, строительству дорог, а также снижению уровня госдолга.

Вопросом оздоровления экономики региона занималась рабочая группа специалистов Минфина и Минстроя РФ, налоговой службы, научно-исследовательского финансового института, которые непосредственно на месте ознакомились с положением дел. По итогам их работы подготовлен план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Саратовской области и сокращению госдолга, а также рассмотрена возможность предоставления дополнительной финансовой помощи для решения проблемных вопросов исполнения бюджета региона.

По информации аппарата полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича, 13 мая 2016 года в Москве состоялось совещание по решению проблемных вопросов исполнения бюджета Саратовской области. Его провели Министр финансов России Антон Силуанов и полпред ихаил Бабич.