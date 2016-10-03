Барнаул, 3 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум.



Кадр из мультфильма «Доктор Айболит»

Карантин по бешенству

Газета «Бийский рабочий» 3 октября сообщает подробности ЧП, из-за которого накануне в городе объявлен карантин по бешенству.

«Причиной введения карантина послужило чрезвычайное происшествие: в этом районе собака укусила ребенка, позже выяснилось, что животное заражено бешенством. Жизни ребенка в настоящее время ничто не угрожает. В поселке проводятся активные мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных», — отмечает «БР».

Позднее на территории Бийска в границах улиц Ангарской, Нагорной, переулков Витаминного, Вишневого был введен карантин.

Наши в Госдуме

ИА «Амител» 3 октября опубликовало инфографику «Наши в Госдуме». Государственную Думу седьмого созыва будут представлять 8 представителей Алтайского края.

Абсолютные лидеры по количеству мандатов — представители партии «Единая Россия». Это победители на выборах в четырех одномандатных округах: Виктор Зобнев, Александр Прокопьев, Иван Лоор и Даниил Бессарабов.

Еще трое — Николай Герасименко, Валерий Елыкомов и Наталья Кувшинова — прошли по списку партии. Только лишь Герасименко и Прокопьев стали депутатами повторно. Лоор, Зобнев и Елыкомов поднялись на эту новую ступень законодательной власти со ступени регионального парламента. «Справедливая Россия» направит от региона только одного своего: Александр Терентьев переходит из шестого в седьмой созыв. От Алтайской ЛДПР в ГД никто не поедет.

Технически (впрочем, он сам уверяет: про Алтайский край не забуду) регион в Госдуме будет представлять еще один депутат — Сергей Шаргунов. Известный московский писатель и журналист получил корочки парламентария благодаря тому, что КПРФ поставила его первым в территориальную группу, где, кроме Алтайского края, — Республика Алтай, Тува, Хакасия и Бурятия.

ИА «Банкфакс» сообщает, что фракция «Единой России» уже утвердила кандидатуры на руководящие посты в Госдуме. Алтайскому единороссу Николаю Герасименко, которому ряд инсайдеров из партии пророчил место председателя комитета по охране здоровья, не смог занять этот пост. Должность получит детский хирург Дмитрий Морозов, следует из сообщения на сайте реготделения «Единой России».

«Николай Герасименко в прошлом созыве занимал пост первого зампредседателя комитета по охране здоровья. В новом созыве он, наряду с бывшим руководителем Роспотребнадзора Геннадием Онищенко и детским хирургом Дмитрием Морозовым, был одним из главных претендентов на пост председателя. В итоге фракция будет предлагать кандидатуру г-на Морозова, сказано в сообщении. При этом г-н Онищенко будет первым зампредом комитета по образованию и науке», — информирует «Бакфакс».

Увольнение или голодовка: врачи ЦРБ устали от проблем

Врачи и средний медицинский персонал Баевской центральной районной больницы устали бороться с главным врачом и планируют массово уволиться из медучреждения. Их основные претензии сводятся к тому, что главврач, главный экономист и главный бухгалтер неверно ведут финансовую документацию, предвзято относятся к персоналу и устраивают непонятные кадровые перестановки. Подробности этой истории 30 сентября сообщает сайт ИД «Алтапресс».

Организаторы Совета трудового коллектива заявили, что уволиться собираются более 100 сотрудников ЦРБ, и что другого выхода из ситуации доктора не видят.

В приемную губернатора Алтайского края, в Крайздрав, краевую и районную прокуратуры, а также на имя главного врача Аллы Алениной, направлена копия коллективного обращения. «Вотум недоверия» главному бухгалтеру и главному экономисту подписали 114 сотрудников больницы.

Комментируя ситуацию, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Баевской ЦРБ Алексей Недобитков заявил буквально следующее: «Врачи собираются писать заявления об уходе, потому что работать здесь невозможно. Конечно, жалко пациентов, ну, а что делать? Если меры не будут приняты, мы готовы на крайние меры. Вплоть до голодовки».

Между тем, главный врач больницы Алла Аленина считает, что ситуация не настолько критична. На производственном собрании, которое прошло 31 августа, она объяснила сотрудникам, что каких-либо решений до окончания проверки приниматься не будет.

Расстояние от Земли до Луны уточнят на Алтае

Алтайский оптико-лазерный центр измерит расстояние от Земли до Луны: Это необходимо для более точной работы системы ГЛОНАС, — 30 сентября сообщают «Вести-Алтай».

«Лазерный луч отсюда достигает космического аппарата, отражается, меряется расстояние, таким образом, мы получаем дальность и координаты до этого космического аппарата, с точностью две угловых секунды и порядка одного сантиметров точность», — пояснил генеральный директор научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой.

384 тысячи 467 километров — это последние данные о расстоянии до Луны. Однако, этих сведений недостаточно для определения координат предметов на поверхности Земли с точностью до сантиметра.

Как заявил генеральный директор научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой, в ближайшее время Россия в рамках проекта «Луна-Глоб» оснастит Луну серией космических аппаратов с уголковыми отражателями, которые будут взаимодействовать с телескопами оптико-лазерных центров. Один из них работает в Змеиногорском районе Алтайского края, являясь частью национальной системы контроля космического пространства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе на этой площадке в эксплуатацию введён один из крупнейших на планете лазерных комплексов для траекторных измерений. Чувствительность системы позволяет позиционировать не только спутники, но и мельчайший космический мусор.

Стоп-сигнал «Светофора»

Жители края, в том числе Камня-на-Оби, жалуются на торговую сеть «Светофор», где обслуживают не всех покупателей: в магазине перестали пробивать чек и отпускать товар, если сумма покупки составляла менее 300 рублей. Об этом 29 сентября сообщает сайт «Каменске известия» («КИ»). По данным издания, это не первая попытка Каменского дискаунта «застолбить» чек на определенную сумму.

«В прошлом году это было 200 рублей. Нынче, наверное, владельцы решили, что из экономического кризиса надо выбираться, а каменцы платежеспособны и 300 рублей в чеке для них вполне по силам», — пишут «КИ».

По словам главного специалиста ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби Павла Глотова, в Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах, за выявленные нарушения в отношении ООО «Торгсервис22» (куда входит Каменский «Светофор») составлен протокол по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.8 КоАП, что влечет наложение административного штрафа. Дело назначено к рассмотрению. По результатам проверки ООО «Торгсервис22» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Алтайкомсвязь: реорганизация

В Алтайском крае образовано управление связи и массовых коммуникаций: об утверждении нового ведомства 2 октября сообщает ИА «ПолитСибРу». Согласно документу, с 1 октября в крае упраздняются управление по печати и информации, а также управление по информационным технологиям и связи.

Объединенное ведомство будет именоваться управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края, а сокращенно — Алтайкомсвязь. Вместе с тем, в указе уточняется, что начальник управления, а также его заместители назначаются губернатором Алтайского края. Однако, кто возглавит объединенное ведомство пока не сообщается. Ранее СМИ писали, что это может быть начальник управления по печати и информации Максим Герасимюк.

Реорганизация еще нескольких управления края — очередной шаг к переходу региона на правительственную модель управления, которая будет действовать с 1 января 2017 года, — информирует ИА «ПолитСибРу».

Инфляция

Инфляция в Алтайском крае за январь-сентябрь составила 4,2%. При этом год назад этот показатель был более чем в два раза выше и достигал 9,8%, — такие данные со ссылкой на Алтайкрайстат приводит газета «Алтайская правда».

За сентябрь цены выросли в регионе на 0,3%. В прошлом году сентябрьская инфляция достигала 0,6%. Более всего с начала этого года подорожали непродовольственные товары. Рост цен составил 5,9%, за первый месяц осени — 0,6%.

Продукты питания выросли в цене на 2,3%, а вот за минувший месяц они подорожали на 0,4%. Услуги стали обходиться жителям региона на 4,4% дороже (по сравнению с декабрем 2015 года). Но при этом за сентябрь они подешевели на 0,3%.

Операция «Нелегал — 2016»

В ходе оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2016», проведенной сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю, проверено более 4 500 иностранных граждан, более 1 000 мест их пребывания, практически 3 000 единиц автотранспорта. Об этом 3 октября сообщает «Катунь 24».

По итогам этой работы из региона депортировали 30 человек. Сотрудники выявили 262 нарушения правил въезда, режима пребывания и осуществления трудовой деятельности.

Клуб закрыли — преступность возросла

В селе Заводском Троицкого района Алтайского края возросла подростковая преступность.

«Ударили исподтишка по голове одного из жителей, оставили на гаражах и заборах нецензурные надписи с соответствующими иллюстрациями, подожгли сарай, разбили камнями теплицу, выбили окна с намеком на поджог, сломали перила крыльца, повалили несколько заборов, свалили прямо перед магазином туалет», — таковы происшествия последнего времени.

Из слов местной жительницы М.Н. Поливцевой, чьи слова 30 сентября приводит газета «На земле Троицкой», можно сделать вывод, что такая тенденция стала наблюдаться после закрытия местного клуба.

«Многие жители села не просто догадываются, а знают наверняка, кто творит бесчинства. Даже в соцсетях размещена информация о том, что в селе действует «шайка малолетних преступников», причем все они учатся в местной школе», — отмечается в статье.

Андрей Гречин отрицает стрельбу по байкерам

Известный алтайский спортсмен Андрей Гречин отверг обвинения в стрельбе по байкерам из травматического пистолета: об этом 30 сентября сообщает газета «Комсомольская правда».

«Да бред, просто бред. Меня уже задолбали. Я могу сказать точно, что ни в кого не стрелял. Не носился с дикими скоростями итак далее. Действительно, ехал тогда на дачу. Мимо меня на большой скорости промчалось несколько мотоциклистов. Из-под колес в мою машину отлетели камни. Повредили лобовое стекло. Я им посигналил, помигал фарами, а они даже не остановились. Попробовал догнать. Но это было не под 100 километров в час, как пишут в СМИ. Я, конечно, неплохо вожу, но рулить на такой скорости по проселочной дороге, да еще и метко стрелять при этом, у меня бы не получилось. В конце концов, я остановился и вышел из машины, чтобы заснять их, в руке у меня был телефон, а не пистолет. У меня, кстати, есть зарегистрированный травматический пистолет и охотничье ружье, но они находятся дома, — рассказал спортсмен.

Другую версию события со ссылкой на байкеров 30 октября приводит сайт программы «Наши новости».

«Несколько парней на мотоциклах ехали по проселочной дороге в Первомайском районе. На пути им встретился автомобиль Audi A6, в который, якобы, из-под колес байка отлетел камешек. Из-за этого водитель авто устроил погоню за мотоциклистами, а потом и вовсе достал пистолет и начал стрелять. Как предполагают потерпевшие, оружие было травматическое, поскольку парень, в которого попал стрелок, получил синяк от пули. Байкеры написали заявление в полицию и указали, что нападавшим мог быть пловец Андрей Гречин. Кстати, Ауди А6 спортсмен получил в подарок от президента в 2012 года за бронзовую медаль на Олимпиаде в Лондоне. С момента инцидента прошло уже больше месяца, но до сих пор правоохранители проводят предварительную проверку, выясняя обстоятельства происшествия», — информируют «НН».

Ажиотаж на iPhone 7 в Барнауле

В Барнаульских магазинах наблюдается ажиотаж на модель iPhone 7. Об этом 29 сентября сообщают «Вести-Алтай».

На Алтай не успевают привозить «семёрки». Их даже нет на витрине, чтобы дополнительно подчеркнуть: этот телефон не для всех, — говорится в видеосюжет.