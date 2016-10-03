Москва, 3 октября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля в ходе торгов 3 октября растет к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Доллар

К 10:40 мск доллар США опустился на 24,50 копейки и составил 62,56 рубля. Биржевой курс евро к этому времени понизился на 36,50 копейки до 70,3050 рубля.

Торги по доллару США проходили в диапазоне 62,43 750 — 62,8450 рубля, они открылись на отметке в 62,8275 рубля. Евро торговался в промежутке от 70,08 до 70,5725 рубля. Открылись торги по европейской валюте с 70,55 рубля.