Калуга, 3 октября, 2016, 10:37 — ИА Регнум.



FailedImitator Телефонный терроризм

От 6 до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого и строгого режима приговорены три телефонных мошенника, наживавшиеся на обмане пожилых женщин, сообщил 3 октября корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора города Калуги Максим Смирнов.

По его словам, подсудимые, уже находясь в местах лишения свободы за ранее совершенные преступления, с помощью сотовых телефонов звонили пожилым женщинам и представлялись родственниками, которые якобы совершили преступление, а также и сотрудниками полиции, от лица которых предлагали избежать их близким уголовной ответственности за денежное вознаграждение.

Деньги, полученные мошенниками, с помощью специальных курьеров от обманутых граждан поступали на абонентские номера подсудимых.