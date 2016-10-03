Иркутск, 3 октября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Жители общежития бывшего Иркутского военного авиационного инженерного училища, отключенного от электричества компанией «Оборонэнерго», написали на крыше дома «SOS, Путин, помоги».

http://www.svoboda.org/ «SOS, Путин, помоги»

По информации радиостанции «Радио Свобода», «Оборонэнерго» полностью прекратило подачу электричества в общежитие, объяснив это тем, что у компании нет договорных отношений с жильцами. Люди остались в общежитии после расформирования военного вуза. К Министерству обороны они уже не имеют отношения, но переселяться им некуда. Здание общежития приходит в негодность и уже признано аварийным. Сейчас в здании живут несколько семей, которым некуда уехать, надпись на крыше они сделали от отчаяния.

«Сегодня в Иркутске выпал первый снег. Ночами уже стоят минусовые температуры. Отопления в нашем общежитии нет. В комнатах очень холодно. Так как нет электричества, то и обогреватели мы не можем включить. Кушать себе готовим на газовой плитке. Я уже не говорю о том, что это здание со дня на день может рухнуть», — сообщила жительница общежития Наталья Чуприна.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на май 2016 года, Иркутская область занимала первое место среди субъектов РФ по объемам аварийного жилищного фонда, который составляет 573 тыс. кв. метров. Власти региона обещали до сентября 2017 года расселить из аварийного жилья 33 тыс. человек.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной Контрольно-счетной палате, в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья до 2020 года в Приангарье до 1 сентября 2017 года необходимо расселить 101,15 тыс. кв. метров аварийного жилья (5 486 человек), что составляет 17,7% всего аварийного жилищного фонда, признанного таковым в Иркутской области на 1 января 2012 года.

По словам аудитора палаты Юлии Ларионовой, при этом на 1 июня 2016 года объем расселенного аварийного фонда составил всего 19,6 тыс. кв. метров или 19,4% от общей площади аварийного фонда в рамках программы и 3,4% от общей площади всего аварийного фонда Иркутской области, подлежащего расселению к 1 сентября 2017 года.

Объем аварийного фонда в рамках программы по расселению граждан из аварийного жилья, обеспеченного финансированием, составил 33,9 тыс. кв. метров (в том числе в 2016 году — 3,5 тыс. кв. метров) или 41,7% площади аварийного фонда, подлежащего расселению к 1 сентября 2017 года.

Не обеспечено финансированием расселение 47,4 тыс. кв. метров (46,9% аварийного фонда по программе или 8,3% аварийного фонда Иркутской области). По состоянию на 1 июня 2016 года для расселения этого объема жилья требуется дополнительно 1,6 млрд рублей.

По мнению аудитора, по итогам 2014−2015 годов установленные целевые показатели не выполняются, каждый муниципалитет достигает показателя в среднем 1,5−2 года. Среди причин задержки выполнения программы аудиторы отмечают неподготовленность отдельных муниципалитетов, слабый строительный контроль с их стороны, случаи недобросовестности подрядчиков по строительству жилья.