Ростов-на-Дону, 3 октября, 2016, 10:29 — ИА Регнум.

Футболисты «Ростова» на своем поле одолели лидера турнирной таблицы РФПЛ со счетом 2:0. С таким же счётом ЦСКА потерпел поражение от желто-синих в сезоне 2015/16 (игра состоялась 12 марта — прим. ИА REGNUM). Как отметил после встречи главный тренер донского коллектива Иван Данильянц, до первого гола игра была равной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Ростова» 3 октября.

vk.com/fcrostov Защитник ФК «Ростов» Денис Терентьев

«Во втором тайме мы забили гол, который еще сильнее обнажил нерв игры. Затем стали играть на быстрых атаках, появились моменты. Многим нашим футболистам было очень сложно по различным причинам. От этих факторов эта победа еще ценнее. Мы имели на один день отдыха меньше, чем ЦСКА, но все равно смогли победить», — сказал наставник.

По его словам, игроки провели отличный матч. У команды не было и взрыва, и подъема, как в первом тайме с голландским ПСВ. «А раз не было, то не было и последующего упадка сил. Ребята превзошли все наши представления о том, что они могут на поле — как физически, так и в игровых аспектах. Болельщики видели чудеса от многих игроков», — отметил Данильянц.

Отметим, что победа над «армейцами» позволила ростовчанам подняться на четвертую строчку в турнирной таблице. В активе у «Ростова» — 16 очков. В тройке лидеров пока столичный ЦСКА, питерский «Зенит» и московский «Спартак».

Впереди у желто-синих три выездных игры. 15 октября подопечные Данильянца померятся силами с лидером РФПЛ — «Спартаком». Перед этим 12 футболистов сыграют за свои национальные сборные.

Добавим, что в российскую команду вызваны Сослан Джанаев, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз. Федор Кудряшов также приглашен, но, возможно, но не сможет помочь сборной из-за травмы. Дружина Станислава Черчесова проведет товарищеский матч со сборной Коста-Рики 9 октября.