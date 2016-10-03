Москва, 3 октября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Большая часть жителей России (77%) хотя бы приблизительно осведомлена о том, какие партии провели своих депутатов в Государственную думу РФ, и сколько голосов они получили на выборах (70%). Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Практически каждому третьему опрошенному (30%) итоги прошедших выборов неизвестны.

50% российских граждан удовлетворены итогами выборов. 27% не получили удовлетворения. 23% затруднились ответить.

Уверенность населения в честности прошедших выборов выше, по сравнению с оценками выборов 2011 года (46% против 35% соответственно), но ниже, чем доверие к выборам 2007 года.

Несмотря на рост представлений о легитимности выборов, ожидание перемен к лучшему от нового созыва Госдумы остается без изменений. 47% опрошенных не ждут от прошедших выборов перемен в жизни страны к лучшему. Противоположного мнения придерживаются 45% респондентов.

Опрос проведен 23 — 26 сентября 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.