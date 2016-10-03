Москва, 3 октября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Российские власти задумались о расширения перечня товаров, при покупке которых иностранцы смогут воспользоваться tax free. Минпромоторг предложил Минфину и правительству подумать о возможности вернуть налоги с продуктов питания, например, с икры, крабов, водки, пастилы и зефира.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

Эксперимент по внедрению tax free в России начнется 1 января 2017 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма министерства.

Предполагается, что первый год нововведение будет работать только в некоторых магазинах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Сочи, в частности в ГУМе, в ЦУМе, «Петровском пассаже» и «Крокус Сити Молле». С 2018 года возвращать НДС туристам будут по всей стране.

По планам министерства, минимальная сумма покупки, с которой можно будет получить налоги, как предполагается, составит 10 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, возврат налога на добавленную стоимость иностранным гражданам при выезде из страны давно действует в большинстве стран мира, тем самым стимулируя въездной туризм и торговлю. В России эта мера поможет оживить пострадавший от кризиса рынок розничной торговли и устранить дисбаланс между объемом турпотока и уровнем расходов иностранных граждан внутри страны.

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Вместе с тем иностранные туристы не спешат тратить деньги в России. «Всемирная туристская организация ежегодно составляет рейтинг стран по двум показателям: топ-страны по количеству визитов иностранных туристов, второй рейтинг — по расходам туристов. Россия входит в топ-10 стран по количеству туристических поездок, что является само по себе замечательным фактом. Однако во второй таблице мы Россию не увидим», — заявил партнер консалтинговой и аудиторской компании Deloitte Андрей Силантьев, принимающий участие в разработке системы tax free.