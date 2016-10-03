Сольцы, Новгородская область, 3 октября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В городе Сольцы Новгородской области новый 8-квартирный дом для детей-сирот построили на участке, где нет ни канализационных, ни газовых сетей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного федерального инспектора (ГФИ) по Новгородской области Вадима Непряхина, в новый дом по улице Матросова, 37а, жильцы уже заселены.

Алексей Саврасов. Пейзаж с колодцем. 1868

«Однако придомовая территория до сих пор не приведена застройщиком в порядок, входные двери (каждая из квартир имеет отдельный вход с улицы) уже нуждаются в ремонте. Дом не подключен к централизованной системе канализации, а локальная система не справляется с объемами водоотведения, в квартирах и во дворе появляется специфический запах», — отметили в пресс-службе ГФИ.

Кроме того, в доме не предусмотрено центрального отопления и газоснабжения, но большие объёмы электропотребления жильцы оплачивать не способны: не так давно въехав в новый дом, некоторые семьи уже накопили долги за электроэнергию порядка 20 тысяч рублей.

Местные власти в ответ на претензии заявили, что подключение к газовым сетям и сетям канализации в этом доме не предусмотрено проектом. Но, как отметил прокурор района, именно местные власти отвели под застройку участок, где нет ни канализационных, ни газовых сетей, и это — зона ответственности муниципалитета.

По итогам визита в Сольцы Вадим Непряхин готовит письмо на имя прокурора Новгородской области Андрея Кикотя по выявленным нарушения, также об этом будет проинформирован губернатор Сергей Митин.

По данным администрации Солецкого района, дом был введён в эксплуатацию в декабре 2015 года.