Калининград, 3 октября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. В Калининграде за минувшие выходные дни вандалы осквернили несколько памятников солдатам Великой Отечественной войны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, если в сентябре свастика и экстремистские лозунги были изображены на мемориалах, установленных в безлюдных местах, то теперь акты вандализма совершены в центральной части города.

worldwars-memory.ru Парк Победы в Калининграде

Преступление совершено на братской могиле в парке Победы, где захоронено 39 воинов. Поверх эпитафии — «Вечная слава героям, павшим в боях за честь и независимость нашей Советской Родины в Великой Отечественной войне 1941−1945» — преступник написал, в частности: «Смерть Путину».

Далее — вандалы написали экстремистские лозунги на тыльной стороне гранитной стены, которая окаймляет площадь главного мемориального комплекса Калининграда — памятника 1200 гвардейцам, погибшим при штурме Кёнигсберга.

Также был обезображен памятник Герою Советского Союза Александру Маринеско, установленный на Нижнем озере. Свастика нанесена прямо на бронзовую скульптуру подводника.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осквернении в субботу, 1 октября, танка-памятника на улице Соммера. На броне вандал изобразил нацистский символ и написал «На Кремль!».

Таким образом, с начала сентября в Калининграде подверглись осквернению не менее семи мемориалов Великой Отечественной войны. Виновники не найдены.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, «все факты задокументированы». Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных пункту «б» части 2 статьи 244 УК РФ — надругательство над местами захоронения участников борьбы с фашизмом и статьи 214 УК РФ — вандализм.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление и задержание лиц, причастных к совершению данных преступлений», — подытожили в полиции.