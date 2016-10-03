Киров, 3 октября, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Для такого региона, как Кировская область, иметь 11 заместителей губернатора — непозволительная роскошь. Как сообщает ТАСС, об этом заявил врио губернатора Игорь Васильев на полях международного инвестиционного форума в Сочи.

Правительство Кировской области Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев

По его словам, сокращение числа заместителей с 11 до 7 должно привести к оптимизации бюджетных расходов и и упростить процесс принятия решений.

При этом он отметил, что никого из министров не увольняли только за то, что «он работал с Белых» (Никита Белых, бывший губернатор Кировской области. Арестован и находится под следствием по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. ИА REGNUM).

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«Заместители из прошлой команды и сейчас есть, у меня нет никакой задачи поменять ради того, чтобы поменять. Есть два качества, которые для меня в приоритете — это порядочность и профессионализм, вот чем мы руководствуемся не при смене, а при формировании команды и делаем упор на профессиональные кадры», — отметил Васильев.

Так же Васильев заявил, что при ротации кадров в областных министерствах он обращает внимание на мнение жителей региона. В частности, именно таким образом было принято решение о смене руководства областного Минздрава. Сделано это было публично, с консультациями «с соответствующим сообществом».

«Те кадровые решения, которые мы приняли, абсолютно оправданы, и мы уже сейчас видим результат», — уверен Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Васильев был назначен врио губернатора Кировской области летом 2016 года. Он сменил на этом посту Никиту Белых, который был задержан с поличным при получении крупной взятки.

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До своего назначения на пост главы региона Васильев возглавлял Росреестр. После своего назначения он произвел ряд кадровых перестановок в областном правительстве, изменив его структуру.

В частности, количество заместителей председателя регионального правительства было сокращено с с 11 до 7. Из тех заместителей председателя правительства, кто «работал при Белых», свои посты сохранили и.о. министра финансов Елена Ковалёва, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков и и.о. министра промышленности и энергетики Евгений Михеев.

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Также в состав правительства вошли и.о. министра внутренней и информационной политики области Владимир Бекетов, заместители председателя правительства Дмитрий Курдюмов, Максим Кочетков и Константин Мищенко.

Исполняющим обязанности министра транспорта глава региона был назначен Сергей Мошногорский, ранее возглавлявший управление Росреестра по Краснодарскому краю. Обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства возложены на Илью Шульгина, который пришел в областное правительство с должности технического директора ООО «Салаватский катализаторный завод».

Членами областного правительства являются также и.о. руководителя администрации Правительства Кировской области Александр Кутергин, и.о. министра государственного имущества Елена Мальцева, и.о. министра лесного хозяйства Равиль Ахмадуллин, и.о. министра информационных технологий и связи Александр Зорин, и.о. министра образования Александр Измайлов, и.о. министра охраны окружающей среды Андрей Чемоданов, и.о. министра культуры Андрей Скальный, а также и.о. руководителя группы советников Георгий Мачехин.

И.о. министра здравоохранения назначен глава Кировского клинико-диагностического центра Андрей Черняев.