Москва, 3 октября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Наиболее любимые жителями России киноперсонажи-учителя — историки: добрый и наивный Нестор Петрович Северов и настоящий советский интеллигент, талантливый педагог Илья Семенович Мельников. Персонажа Михаила Кононова считают примером для подражания 22% опрошенных, героя Вячеслава Тихонова — 17%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru накануне Дня учителя.

Цитата из м/с «Большая перемена». реж.Алексей Коренев. 1972. СССР Нестор Петрович и Светлана Афанасьевна

У Татьяны Сергеевны из фильма «Весна на Заречной улице» и Лидии Михайловны из «Уроков французского» — по 2% голосов. Столько же набрал и один из наиболее известных педагогов ХХ века Антон Семенович Макаренко, по чьим сочинениям «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях» были сняты одноименные фильмы.

Среди современных киноперсонажей самый популярный учитель — Виктор Сергеевич Служкин («Географ глобус пропил»), у него также 2% голосов.

По 1% набрали учителя из советских кинофильмов Татьяна Николаевна Кольцова («Вам и не снилось»), ВикНикСор («Республика «ШКИД»), Мария Васильевна Девятова («Розыгрыш»), Таратар Таратарыч («Приключения Электроника»).

Среди сказочных персонажей образцом педагогического поведения российские граждане считают Альбуса Дамблдора, Мэри Поппинс и магистра Йоду (также по 1%).

Из героев зарубежных кинофильмов жителям России запомнились Генри Барт («Учитель на замену»), Джон Китинг («Общество мертвых поэтов»), Клеман Матье («Хористы»), Дьюи Финн («Школа рока»), Рам Никумб («Звездочки на земле»), Уолтер Хартвелл Уайт («Во все тяжкие»), Элизабет Холси («Очень плохая училка») и Индиана Джонс (все по 1%).

Других учителей-героев кинофильмов назвали 15% респондентов. 6% считают, что среди киноперсонажей нет образцов, достойных подражания.

Опрос проведен 13−20 сентября 2016 года в 228 населенных пунктах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население старше 18 лет. Размер выборки: 1000 респондентов.